Geely планирует увеличить долю автомобилей на новых источниках энергии до 90 проц.

Пекин, 12 марта / Синьхуа / — Китайский автопроизводитель Geely Holding Group планирует к 2020 году увеличить долю автомобилей на новых источниках энергии в объеме продаж компании до 90 проц. Об этом сообщил председатель правления компании, депутат ВСНП от провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ Ли Шуфу.

"Развитие авто на новых источниках энергии — это тенденция мирового автомобилестроения и обязательное условие для продолжительного развития экономики", — прокомментировал он.

Ли Шуфу напомнил, что китайское правительство, делая акцент на развитии этой отрасли, разработало целый ряд поощрительных мер.

Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, по итогам 2017 года в стране было выпущено 794 тыс. и продано 777 тыс. автомобилей на новых источниках энергии. По этим показателям Китай уже три года подряд занимает лидирующие позиции в мире.

Несмотря на множество трудностей в сфере развития автомобилей на новых источниках энергии, Geely планирует непрерывно расширять объем производства и стараться удовлетворить нужды потребителей, отметил Ли Шуфу. -0-