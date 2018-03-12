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Geely планирует увеличить долю автомобилей на новых источниках энергии до 90 проц.
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Geely планирует увеличить долю автомобилей на новых источниках энергии до 90 проц. 

ИА Синьхуа 12 марта 2018
Пекин, 12 марта /Синьхуа/ — Китайский автопроизводитель Geely Holding Group планирует к 2020 году увеличить долю автомобилей на новых источниках энергии в объеме продаж компании до 90 проц. Об этом сообщил председатель правления компании, депутат ВСНП от провинции Чжэцзян /Восточный Китай/ Ли Шуфу.
"Развитие авто на новых источниках энергии — это тенденция мирового автомобилестроения и обязательное условие для продолжительного развития экономики", — прокомментировал он.
Ли Шуфу напомнил, что китайское правительство, делая акцент на развитии этой отрасли, разработало целый ряд поощрительных мер.
Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, по итогам 2017 года в стране было выпущено 794 тыс. и продано 777 тыс. автомобилей на новых источниках энергии. По этим показателям Китай уже три года подряд занимает лидирующие позиции в мире.
Несмотря на множество трудностей в сфере развития автомобилей на новых источниках энергии, Geely планирует непрерывно расширять объем производства и стараться удовлетворить нужды потребителей, отметил Ли Шуфу. -0-
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