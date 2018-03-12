Вечное правление Си: что будет с экономикой? 

Москва, 12 марта — «Вести. Экономика» Последнее изменение конституции Китая может оказать значительное влияние на вторую по величине экономику мира. В воскресенье депутаты Всекитайского собрания народных представителей убрали из основного закона страны положение об ограничении работы главы государства двумя сроками.
Си Цзиньпин. Фото: CHRIS RATCLIFFE / POOL / EPA Это означает, что президент Си Цзиньпин теперь может править Поднебесной всю жизнь. Политические эксперты считают, что этот шаг сделает Китай еще более авторитарным. Встревожены поправкой и ряд экономистов. ∎Концентрация власти в руках меньшего количества людей всегда несет риски∎, — заявил телеканалу CNN экономист китайского отдела Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард. По его мнению другие высокопоставленные чиновники теперь с меньшим желанием будут выражать свое несогласие более мощному Си, даже если инициативы президента могут нанести вред национальной экономике. Если это произойдет, то ∎качество принятия политических решений сильно пострадает∎, добавляет Эванс-Притчард. Ставки, безусловно, очень высокие. Экономика Китая нуждается в масштабных реформах, особенно для решения проблемы растущего корпоративного долга. Долг вызывает опасения Общий долг Поднебесной резко увеличился после глобального финансового кризиса. В середине прошлого года он был более чем в два с половиной раза больше стоимости всей китайской экономики, утверждает базирующийся в Швейцарии Банк международных расчетов. Си Цзиньпин и другие высокопоставленные чиновники не раз заявляли о снижении рисков в финансовой системе. Но аналитики считают, что правительство еще не сделало необходимые вещи для сокращения долговой нагрузки, которая способна нанести серьезный вред экономике, если ее не уменьшить. В прошлом году Moody's и S&P разозлили Китай, когда понизили кредитный рейтинг Поднебесной и предупредили о долговой угрозе. Экономист Aberdeen Standard Investments Алекс Вульф уверен, что Си не тот человек, который способен толкнуть китайскую экономику ∎на более высокий уровень∎. С его точки зрения поддерживать рост с каждым годом будет все сложнее, в первую очередь из-за стремительного старения населения Китая и сокращения его рабочей силы. В период правления Си страна не достаточно поощряла инновации и не защищала интеллектуальную собственность. Китайское правительство по-прежнему нацелено на излишние прямые инвестиции в неправильные места и не хочет осваивать свободные рынки, считает Вульф. ∎Будущее Китая возлагается на плечи одного человека, — говорит он. — В долгосрочной перспективе это создаст много дополнительных проблем∎. Потенциальное улучшение условий Однако некоторые аналитики полагают, что продление срока полномочий Си может помочь ему активизировать усилия по решению экономических проблем Китая и привести к большей преемственности в политике. ∎Я думаю, что это может стимулировать реформы, так как у Си теперь больше времени для их реализации∎, — говорит экономист Axa Investment Managers Айдан Яо. Это может также укрепить позицию Си в его борьбе с американскими торговыми ограничениями, которые способны спровоцировать полномасштабную торговую войну. Продление власти Си ∎позволит Китаю выполнить все необходимые шаги∎, — прогнозирует экономист инвестиционного банка ING Роб Карнелл. К ним относится предоставление иностранным инвесторам более широкого доступа к финансовому рынку Китая, облегчение торговли валютой страны и снижение зависимости экономики от экспорта. Карнелл противопоставляет влияние Си с возможностями европейских лидеров, чьи ∎слабые коалиции∎ затрудняют проведение необходимых реформ в ЕС. ∎Безусловно, можно сожалеть об отсутствии политических дебатов в Китае. Но с инвестиционной точки зрения в бессрочной власти есть определенные плюсы∎, — заключает он.