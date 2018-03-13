Экспорт приморского мороженого в КНР снизился на 70% из-за подделок и роста курса юаня

В прошлом году в Китай отгрузили всего 202 тонны десерта.

В администрации региона уточнили, что в прошлом году в Китай отгрузили всего 202 тонны продукта. Объем экспорта мороженого из Приморья в Китай в 2017 году упал почти на 70%, до 202 тонн. Это произошло из-за изменения курса юаня и поддельной продукции, выпуск которой наладили производители в КНР, передаёт ТАСС.

«По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в прошлом году в Китай было отгружено 202 тонны приморского мороженого», — сообщила администрация Приморья, уточнив, что более 155 тонн составила продукция Арсеньевского молочного комбината и около 45 тонн — Владивостокской фабрики мороженого.

По данным краевой администрации, в 2016 году из Приморья в Китай отгрузили около 700 тонн этой продукции.

Эксперты отмечают, что падение объемов экспорта произошло не только в Приморье, но и в других регионах России.

Как сообщила ТАСС доцент кафедры маркетинга, коммерции и логистики Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ШЭМ ДВФУ) Елена Носкова, это связано с изменением курса юаня и тем, что российское мороженое в Китае довольно дорого. Так, вафельный «Стаканчик» стоит 18 юаней или 180 рублей.

«Падение объемов экспорта при сохранении доходов от него — это ситуация, которая произошла со многими отдельными регионами: Кемеровская область совсем не смогла экспортировать, Москва смогла продать примерно тот же объем (на 7% больше тонн, чем в предыдущий год), но на 61% дороже

Однако наиболее отрицательная динамика характерна для Дальневосточных регионов — Амурской области, Хабаровского и Приморского края. Приморский край потерял 50% доходов от экспорта мороженого в Китай и уменьшил объемы поставок в натуральном выражении на 70%

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что приморские и хабаровские производители мороженого не смогли адаптировать цены на свою продукцию под изменения покупательской способности китайских потребителей», — отметила собеседница.

Китайский фальсификат дешевле Спад экспорта приморского мороженого объясняют недальновидной ценовой политикой и наличием подделок.

«По словам экспертов, в силу повышенного спроса на наше мороженое, китайские производители наладили выпуск конрафакта, прикрываясь марками приморских компаний. Китайский фальсификат стоит намного дешевле приморского продукта, при этом качество мороженого находится на низком уровне. Большинство граждан КНР даже не знает, какой вкус имеет оригинальное мороженое», — сообщила ТАСС Елена Носкова.

Как отметила заведующая кафедрой маркетинга, коммерции и логистики ШЭМ ДВФУ Ирина Романова, российское мороженое в Китае ценят за его натуральный вкус.

«В Китае все мороженое практически в 100% случаев сделано из концентрата (молочного порошка). Схожим качеством, хоть и несколько лучшим, обладают многие виды мороженого из европейских стран, особенно из Греции, главный поставщик мороженого на китайский рынок — Франция.

Российское мороженое же ценится за молочный вкус», — сообщила ТАСС Ирина Романова, добавив, что сейчас российские продукты проигрывают всемирно известным брендам из-за того, что не имеют такой же эргономичной упаковки и не обладают таким же глубоким ассортиментом.