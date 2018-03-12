Посол Казахстана в Китае: КНР показала пример открытости другим странам

Пекин, 12 марта /Синьхуанет/ — Казахстан , как стратегический партнер и ближайший сосед, приветствует и заинтересован в последовательном и поступательном развитии экономики Китая . На мой взгляд, КНР показала пример открытости другим странам. Об этом заявил посол Республики Казахстан в КНР Шахрат Нурышев в интервью сайту Синьхуанет во время ежегодных сессий ВСНП и ВК НПКСК.

Вопрос: После выдвижения концепции «Один пояс, один путь» уже прошло 5 лет. Какое позитивное влияние оказывает данная инициатива сотрудничеству и обменам в широких областях между Казахстаном и Китаем?

Ш. Нурышев: Как отметил Президент Казахстана Н. Назарбаев в своем недавнем интервью китайскому телеканалу CCTV, инициатива «Один пояс, один путь» стала своевременным ответом на последствия глобального финансово-экономического кризиса и помогла стимулировать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между странами региона.

Казахстан, который еще в начале 90-х годов прошлого века выступал за восстановление Великого Шелкового пути, сразу же поддержал данную инициативу, которая была провозглашена председателем КНР в 2013 году в стенах Назарбаев Университета в Астане

Сегодня Казахстан путем сопряжения Новой экономической политики «Нурлы жол» и Экономического пояса Шелкового пути существенно увеличил свой транзитно-транспортный потенциал. В настоящее время мы наблюдаем ежегодное двукратное увеличение объемов контейнерных перевозок через территорию Казахстана по железнодорожному маршруту «Китай-Европа».

Два железнодорожных перехода на казахстанско-китайской границе — Достык-Алашанькоу и Алтынколь-Хоргос могут ежегодно перерабатывать около 40 млн т грузов. Это позволяет полностью удовлетворить существующие потребности стран Центральной Азии, Закавказья, Ирана Турции , Европы в транспортировке грузов наземным транспортом. Вхождение крупнейшего морского перевозчика корпорации COSCO Shipping и порта Ляньюньган в состав учредителей Сухого порта на территории СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота» открывает огромные перспективы для увеличения перевалки грузов на казахстанско-китайской границе. Дополнительные возможности для увеличения объемов предоставляет также завершение строительства и начало эксплуатации автомобильной магистрали «Западная Европа — Западный Китай».

Ещё одним направлением является двустороннее сотрудничество в сфере индустриализации и инвестиций. В настоящее время в Казахстане реализуется Государственная программа индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015-2019 гг., были определены следующие задачи, как опережающее развитие обрабатывающей промышленности, сохранение продуктивной занятости; стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности и т.д.. А также выбраны 6 приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности, такие как металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение, строительство материалов, пищевая промышленность.

С учетом наличия у Китая большого потенциала в упомянутых секторах, две страны ведут активную работу по 51 проекту, которые направлены на реализацию Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана. На данный момент уже запущено 5 проектов, ведутся строительные работы ещё по 11 проектам. Ожидается, что в 2018 году будут начаты работы по реализации 5 проектов и будут введены в эксплуатацию 6 из ранее начатых проектов. Эти совместные шаги позволяют открыть в Казахстане ранее не существовавшие производства и создать новые рабочие места для граждан страны.

Вопрос: В 2017 году рост китайской экономики достиг 6,9%. Как Вы оцениваете перспективу китайской экономики? В настоящее время Китай стимулирует формирование новой архитектоники всесторонней открытости. Какие возможности предоставит данный курс для экономического сотрудничества между Китаем и Казахстаном? Какой вклад вносит данный курс в мировую экономику?

Ш. Нурышев: Казахстан, как стратегический партнер и ближайший сосед, приветствует и заинтересован в последовательном и поступательном развитии экономики Китая. Масштабы экономики Китая на данный момент достигли таких объемов, что она не только оказывает влияние, но и предоставляет возможность для развития экономик соседних стран и многих государств мира, расположенных в других частях света.

Мы наблюдаем, что в последние годы Китай широко использует практику создания зон свободной торговли с зарубежными странами. Это способствует увеличению товарооборота.

На мой взгляд, КНР уже показала пример открытости другим странам. Китай представляет собой огромный потребительский рынок. Ежегодно увеличивающийся спрос на продукты питания, сельскохозяйственную продукцию и энергоносители открывают новые возможности для торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Китая. Наша страна проявляет огромную заинтересованность в увеличении поставок своей продукции на рынок Китая. Мы уверены, что удобная транспортная инфраструктура и высокое качество казахстанской продукции будут способствовать расширению сотрудничества в этом направлении.

Вопрос: «Четыре новых великих изобретения Китая», включающие в себя высокоскоростные железные дороги, интернет-шопинг, мобильные платежи и байкшеринг, значительно изменили жизнь китайцев. Пользовались ли Вы этими новинками? Как Вы оцениваете инновационный потенциал Китая и вклад этого потенциала в развитие всего мира?

Ш. Нурышев: Я на протяжении длительного времени живу и работаю в Китае, поэтому я и члены моей семьи в повседневной жизни часто пользуемся упомянутыми изобретениями Китая. Они создают большие удобства в повседневной жизни людей. Более того, присущие китайцам такие качества, как предприимчивость, расторопность и трудолюбие, позволили этим инновациям обрести международный характер.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своих выступлениях и программных документах неоднократно делал акцент на развитие инноваций. Поэтому я более чем уверен, что через какое-то время список великих изобретений Китая существенно расширится.

Президент Казахстана Н. Назарбаев в январе 2018 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» подчеркнул необходимость широкого внедрения новых технологий и инноваций, создания «умных городов», цифровизации различных сфер экономики страны и жизнедеятельности граждан. Поэтому опыт Китая в этой сфере представляет для нас повышенный интерес. Надеюсь, что нам удастся наладить взаимовыгодный обмен информацией, что положительно скажется на расширении сотрудничества в сфере инноваций и новых технологий.

Вопрос: Когда Вы в перый раз приехали в Китай? Какое изменение, которое произошло с вашего первого приезда в Китай, произвело на Вас наиболее глубокое впечатление?

Ш. Нурышев: Мой первый визит в Китай состоялся в 1991 году в составе группы советских студентов, прибывших для обучения в китайских вузах. С тех пор прошло 27 лет, и я стал свидетелем достигнутых за этот период Китаем колоссальных результатов в своем развитии.

Прежде всего, необходимо отметить рост благосостояния народа, повышение уровня жизни и сокращение бедности.

Второе — масштабное инфраструктурное строительство, что позволило усовершенствовать транспортную, энергетическую, городскую, жилищную и другую инфраструктуру.

Третье — мощный научно-технический прорыв, который позволил Китаю выйти на передовые позиции в сфере космоса, искусственного интеллекта, инноваций, облачных технологий, производства суперкомпьютеров и т.д.

Четвертое — Китай, хотя представляет собой развивающуюся страну, уже стал генератором глобальных инициатив, направленных на соразвитие стран мира, как «Один пояс, один путь» и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Пятое — существенное повышение места и роли Китая в международных делах.

Поэтому мы можем утверждать, что за прошедшие 40 лет политики реформ и открытости Китай из обычного члена международного сообщества превратился в мощную движущую силу глобальных процессов. Взвешенная внешняя политика Пекина демонстрирует ответственность за обеспечение мира и безопасности как на региональном, так и глобальном масштабе.

Вопрос: В этом году в китайском городе Циндао состоится саммит ШОС . По Вашему мнению, какой вклад вносит ШОС в обеспечение безопасности и развитие региона и всего мира? Какую роль играет Китай в развитии ШОС?

Ш. Нурышев: Если прошлогодний саммит ШОС в г. Астане имел историческое значение в виду расширения состава его членов — приема Индии и Пакистана , то нынешний саммит в г. Циндао запомнится тем, что заседание Совета глав государств-членов ШОС впервые пройдет в формате «шанхайской восьмерки».

Китай как одна из стран-основательниц ШОС с первого дня её создания играет важную конструктивную роль в углублении взаимопонимания и расширении направлений сотрудничества между государствами-членами. Пекин является инициатором многих предложений и идей, направленных на укрепление ШОС. В этом году Китай председательствует в ШОС, поэтому до саммита Шанхайской организации сотрудничества в г. Циндао предстоит провести целый ряд мероприятий на уровне министров, которые должны будут подготовить основу для успешного проведения первого заседания в восьмистороннем формате. Пользуясь случаем, хочу пожелать китайским коллегам успешного председательства и проведения саммита ШОС на самом высоком уровне.