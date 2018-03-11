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Сессия ВСНП внесла в конституцию Китая идеи Си Цзиньпина
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Сессия ВСНП внесла в конституцию Китая идеи Си Цзиньпина 

Аргументы и Факты 11 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили внесение в конституцию страны идей Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой, передает ТАСС.
Голосование по утверждению документа состоялось на третьем пленарном заседании сессии. Двое депутатов выступили против решения, трое воздержались, но почти три тысячи одобрили инициативу.
Таким образом, Си Цзиньпин в 2023 году может быть переизбран на новый срок.
Кроме того, одобрено внесение в конституцию КНР положения о создании Государственного надзорного комитета. Законопроект о функциях, правах и обязанностях нового надзорного органа парламент будет рассматривать 20 марта.
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