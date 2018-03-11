Сессия ВСНП внесла в конституцию Китая идеи Си Цзиньпина

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили внесение в конституцию страны идей Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой, передает ТАСС

Голосование по утверждению документа состоялось на третьем пленарном заседании сессии. Двое депутатов выступили против решения, трое воздержались, но почти три тысячи одобрили инициативу.

Таким образом, Си Цзиньпин в 2023 году может быть переизбран на новый срок.