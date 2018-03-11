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Си Цзиньпин акцентировал внимание на чистой и честной политической экосистеме
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Си Цзиньпин акцентировал внимание на чистой и честной политической экосистеме 

ИА Синьхуа 11 марта 2018
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу сделал акцент на чистой и честной политической экосистеме и призвал чиновников следовать принципу верховенства закона.
Выступая на панельной дискуссии с участием депутатов ВСНП от Чунцина в рамках 1-й сессии ВСНП 13-го созыва, Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Китая и председателем Центрального военного совета, сравнил политическую экосистему с природной средой, которая может быть легко загрязнена. Цена ее восстановления в случае разрушения будет огромной, отметил он.
Си Цзиньпин подчеркнул, что чистая и честная политическая экосистема является главным условием для защиты авторитета и единого централизованного руководства ЦК КПК, необходима для всестороннего устрожения внутрипартийного управления и выступает важной гарантией для выполнения целей реформ и развития.
Руководящие кадры должны сознательно нести свою ответственность и служить примером, сказал Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин призвал их придерживаться закона, уважать Конституцию и выполнять свои служебные полномочия в рамках Конституции и закона, а также соблюдать партийную политическую дисциплину и политическую этику, защищать авторитет ЦК КПК и его единое централизованное руководство, на сто процентов реализовывать линию, курс, политику, решения и планы ЦК КПК.
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