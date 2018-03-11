Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправку в конституцию, которая отменяет ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками.

Как сообщает РИА «Новости», в новой редакции статьи китайского основного закона будет сказано, что «период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП». Слова «и не может превышать двух сроков подряд», согласно поправке, будут исключены. Соответствующие изменения были предложены Центральным комитетом Коммунистической партии Китая. До этого, по устоявшейся традиции, в Китае действовал принцип, что поколение руководителей сменяется раз в 10 лет.

Также депутаты проголосовали за внесение в конституцию изменений, подразумевающих создание нового антикоррупционного органа — Государственного комитета по надзору. Сейчас аналогичные функции выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины. Однако эта структура является партийной, а не государственной.

Планируется, что новое ведомство будет самостоятельно вести расследование случаев коррупции и затем передавать собранные материалы в прокуратуру . При этом комитет по надзору будет наделён полномочиями оставлять подозреваемых под стражей на срок до шести месяцев без предъявления официальных обвинений.

Сессия ВСНП проходит с 5 по 20 марта. Депутаты уже успели проголосовать в общей сложности по поправкам к более чем 20 статьям конституции. Одним из центральных пунктов повестки сессии народных представителей станет переизбрание нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина , который руководит страной с 2013 года, на новый пятилетний срок.