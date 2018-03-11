Китай к 2050 году станет полноценной торгово-экономической державой — министр коммерции КНР /более подробно/

Пекин, 11 марта / Синьхуа / — Министерство коммерции КНР выдвинуло «дорожную карту» превращения страны в полноценную торгово-экономическую державу к 2050 году, сообщил в воскресенье министр коммерции КНР Чжун Шань.

"Дорожная карта" будет реализована в три этапа: к 2020 году предстоит упрочить статус крупной торгово-экономической страны, к 2035 году — предварительно выполнить строительство могущественной торгово-экономической державы, а к 2050 году — полностью осуществить намеченную цель, сказал Чжун Шань на пресс-конференции в рамках 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.

По словам министра, Китай является крупной торгово-экономической страной по показателям в таких сферах, как потребление, внешняя торговля, иностранные инвестиции и внешние инвестиции. Однако, чтобы стать могущественной торгово-экономической страной, Китай должен продолжать инновации и идти по пути высококачественного развития, подчеркнул Чжун Шань.

Он отметил, что Китай определил шесть задач и восемь планов для превращения страны в могущественную торгово-экономическую державу к 2050 году.

По его словам, шесть задач включают в себя повышение фундаментальной роли потребления в экономическом развитии, выявление новых преимуществ страны во внешнеторговой конкурентоспособности, повышение уровня привлечения иноинвестиций и внешнего инвестирования, оптимизацию региональной открытости, формирование международных торгово-экономических отношений нового типа, а также усиление роли коммерции в улучшении благосостояния народа.

Восемь планов касаются оптимизации потребления, создания могущественной торговой державы, стимулирования привлечения зарубежных инвестиций, инновации внешних инвестиций, повышения комплексной эффективности помощи иностранным странам, сотрудничества в рамках «Пояса и пути», многостороннего регионального торгово-экономического сотрудничества и борьбы с бедностью за счет коммерции, добавил он. -0-