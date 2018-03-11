Депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в ходе голосования одобрили внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение пребывания на посту председателя КНР и его заместителя. До сих пор их полномочия ограничивались двумя пятилетними сроками. Об этом информирует ТАСС

Таким образом, председатель КНР может избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа.

Теперь Си Цзиньпин может быть переизбран на новый, третий срок в 2023 году, когда закончится десятилетие его пребывания на высшем государственном посту.

Также было одобрено внесение идей Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой в конституцию страны.