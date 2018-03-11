Объем пассажироперевозок по железным дорогам Китая в пятницу превысил 9 млн человек

Пекин, 11 марта / Синьхуа / — В минувшую пятницу в Китае было совершено 9,15 млн железнодорожных поездок.

По предварительным данным, в субботу было совершено 9,75 млн поездок и дополнительно задействовано 565 поездов.

Период «Чуньюнь» — это массовая внутренняя миграция китайцев в период до, во время и после китайского Нового года по лунному календарю, или Праздника Весны /Чуньцзе/.

В этом году Праздник Весны выпал на 16 февраля, а 40-дневный период максимальной загруженности транспортной сети страны начался 1 февраля и продлится до 12 марта.

Согласно прогнозу Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, сделанному ранее, за весь период «Чуньюнь» в Китае будет совершено 2,98 млрд поездок. -0-