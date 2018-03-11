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Объем пассажироперевозок по железным дорогам Китая в пятницу превысил 9 млн человек
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Объем пассажироперевозок по железным дорогам Китая в пятницу превысил 9 млн человек 

ИА Синьхуа 11 марта 2018
Пекин, 11 марта /Синьхуа/ — В минувшую пятницу в Китае было совершено 9,15 млн железнодорожных поездок.
По предварительным данным, в субботу было совершено 9,75 млн поездок и дополнительно задействовано 565 поездов.
Период «Чуньюнь» — это массовая внутренняя миграция китайцев в период до, во время и после китайского Нового года по лунному календарю, или Праздника Весны /Чуньцзе/.
В этом году Праздник Весны выпал на 16 февраля, а 40-дневный период максимальной загруженности транспортной сети страны начался 1 февраля и продлится до 12 марта.
Согласно прогнозу Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, сделанному ранее, за весь период «Чуньюнь» в Китае будет совершено 2,98 млрд поездок. -0-
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