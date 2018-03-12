Как в Киргизии строили вторую Швейцарию

Великая урючная революция

В эти дни 13 лет назад на юге Киргизии начались антиправительственные выступления. Многотысячные митинги с требованием отставки президента Акаева охватили Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области, а затем протестующие двинулись маршем на столицу республики — Бишкек . События, названные позже «тюльпановой революцией», достигли своей кульминации 24 марта, когда многотысячная толпа взяла штурмом дом правительства. Революционеры крушили все на своем пути: били стекла и скульптуры, жгли документы, фотографировались в президентском кресле. Его хозяин к этому времени бежал в Россию . Попытка этого идеалиста построить в отрогах Тянь-Шаня вторую Швейцарию окончилась полным провалом. После свержения Аскара Акаева Киргизия на долгие годы погрязла в борьбе за власть, бесконечных переворотах и анархии. Журналист Игорь Ротарь вспоминает президента Акаева и его борьбу за создание идеальной страны.

В свое время мне довелось встречаться с Аскаром Акаевым, и мы смогли неплохо познакомиться. Единственный киргизский ученый мирового уровня, настоящий интеллигент, великолепно знающий как русскую, так и зарубежную литературу, этот человек резко выделялся на фоне коллег-соотечественников, и был, без сомнения, «белой вороной» киргизской политики.

Мое знакомство с Акаевым произошло в начале 90-х. Я был на пресс-конференции киргизского президента в Москве , где он рассказывал о великолепном положении русскоязычных в республике. Увы, это не соответствовало действительности — русские массово уезжали из страны. В своей статье я вначале процитировал киргизского президента, а потом описал реальную ситуацию в республике. На следующий день мне позвонили из киргизского посольства: «Аскар Акаевич приглашает вас на свою подмосковную дачу. Он очень нуждается в вашем совете».

Дача Акаева совсем не походила на президентский дворец — это был небольшой, но добротный деревянный дом. В прихожей стояло несколько пар лыж, все было по-домашнему, очень уютно. Выяснилось, что еще со времен ленинградского студенчества Акаев любит лыжные прогулки по зимнему лесу. «Глубочайшая провинция»

— Игорь, все, что вы написали, — правда. Да, русские уезжают, хотя я и делаю все возможное, чтобы они остались, — сказал Акаев, наливая мне в пиалку чай. — Вы поймите: Киргизия — глубочайшая провинция. Нам очень не хватает знаний. Вот вы бы взяли и написали нам концепцию национальных отношений. У меня есть идея привлечь в республику специалистов из России, Европы, США — нам очень нужны грамотные люди. Киргизский президент встретил меня в тренировочном костюме.

Как сказал мне тогда Акаев, сложный национальный состав Киргизии очень взрывоопасен, и одна из главных задач руководителя — создание механизма, предотвращающего возникновение межэтнических конфликтов.

В итоге киргизский президент создал (увы, без моей помощи) концепцию межнациональных отношений «Кыргызстан — наш общий дом», и худо ли бедно, но она действительно работала. По крайней мере, при нем, в отличие от тех, кто пришел ему на смену, столкновений на национальной почве не было.

После посиделок на подмосковной даче я неоднократно встречался с Акаевым в Киргизии. Во время каждой из таких бесед я искренне восхищался совсем «нецарской», очень интеллигентной манерой поведения моего собеседника, и в то же время ловил себя на мысли, что киргизский президент выглядит все более усталым и даже растерянным.

Грусть Акаева была объяснима. Его благие помыслы и начинания плохо приживались в местном «климате». Дело в том, что киргизский лидер стремился построить в своей республике классическое демократическое государство, «среднеазиатскую Швейцарию», как писали журналисты. Такой путь был уникален для региона.

Правда, в начале 90-х годов прошлого столетия в соседнем с Киргизией Таджикистане той же целью вроде бы руководствовались и местные «демократические» силы, пошедшие на странный союз с исламистами. Однако их кандидат в президенты кинорежиссер Давлат Худоназаров, по своей интеллигентности и наивному идеализму напоминавший Аскара Акаева, выборы проиграл. В республике началась долгая и кровавая гражданская война, окончившаяся установлением в Таджикистане откровенно авторитарного кланового режима.

Киргизия в этом смысле была удачливее. В стране существовала реальная многопартийная система, местные журналисты действительно говорили и писали то, что думали, действовали разнообразные неправительственные организации, в том числе и зарубежные.

Аскар Акаев пытался создать в республике максимально комфортные условия для иностранного капитала и таким образом «протолкнуть» республику на мировой рынок. О серьезности этих намерений свидетельствовало, например, то, что крупнейшее киргизское золотоносное месторождение Кумтор было отдано на разработку канадской компании.

Misha Japaridze / AP // Протестующие жгут автомобили возле здания правительства в Бишкеке, март 2005 года

Увы, «среднеазиатской Швейцарии» не получилось. Выяснилось, что ни свобода слова, ни даже привлечение иностранного капитала не в состоянии в одночасье улучшить жизнь среднестатистического киргиза.

После распада СССР уровень жизни в Киргизии — впрочем, как и в соседних среднеазиатских государствах — катастрофически упал. Иначе и быть не могло в государстве с бедными природными и с неквалифицированными трудовыми ресурсами. Но киргизы этого понять никак не хотели, с их точки зрения во всем был виноват только Акаев. Тем более, первого киргизского президента было в чем упрекнуть.

Сам Акаев был бессребреником, но вокруг воровали все, включая его родственников. Киргизский президент просто не мог в одночасье изменить свой народ: в республике процветали клановость, кумовство, коррупция. Не выдерживая столь травмирующих столкновений с реальностью, бывший ученый все чаще искал утешения в бутылке. Слишком мягкий лидер

Одним из поводов оппозиции потребовать отставки Аскара Акаева стали февральские выборы в парламент, которые, как утверждали противники президента, прошли с огромными нарушениями. Увы, основания для таких утверждений были, и автор этих строк тому свидетель. В те дни по журналистским делам я был в республике и мне пришлось остановиться на ночлег в воинской части в горном районе республики. Утром я облачился в бушлат ночевавшего со мной в вагончике офицера и вышел умыться на улицу. Как раз в это время аким (начальник района) распекал «неправильно» проголосовавших солдат. Поскольку меня приняли за своего, то представитель власти продолжил «воспитательную работу» и в моем присутствии.

Лично мне хочется верить, что киргизский президент и не подозревал о фальсификациях, а всем этим занимались люди из его окружения. Как-то в одной из наших бесед Акаев обмолвился, что ему очень трудно находить честных единомышленников, и его начинания до неузнаваемости искажаются его же окружением. Мне кажется, что именно это его замечание наиболее верно характеризует то, что происходило в республике.

Природная интеллигентность и мягкость Акаева также работали не в его пользу. Киргизский президент просто не мог повысить голос на собеседника, но такой стиль поведения воспринимался носителями местного менталитета как слабость, и именно поэтому указания республиканского лидера часто игнорировались.

В конце концов, в киргизском президенте разочаровался и Запад. При явной помощи США — американское посольство в открытую субсидировало как оппозиционную прессу, так и саму оппозицию — произошла перешедшая в погромы «тюльпановая», или, как ее чаще именовали в самой республике — «урючная революция». Вряд ли в Белом доме тогда представляли, какого джина они выпускают из бутылки… Маленькая революция специально для вас!

Сама революция, с момента первых выступлений и до того, как Акаев (уже в качестве экс-президента) покинул страну, заняла меньше месяца. Все, что происходило в республике после, можно охарактеризовать одним словом — хаос. Я часто бывал на митингах в постакаевской Киргизии и могу утверждать, что большинство демонстрантов (часто пьяных) даже в общих чертах не могли объяснить, против чего они протестуют.

Впрочем, значительная часть из них бунтовала попросту за денежное вознаграждение.

В республике даже была популярна шутка: «Новая туристическая услуга для иностранцев: хотите посидеть в президентском кресле — нет проблем! Заплатите несколько десятков тысяч долларов, и мы специально для вас организуем небольшую революцию».

Захват собственности люмпенизированной толпой, руководимой уголовными авторитетами, стал почти рутинным явлением. Впервые это киргизское кnow-how опробовал житель Нарынской области Нурлан Мотуев , «приватизировавший» с односельчанами государственное угольное месторождение. По его мнению, оно должно было принадлежать сельчанам, так как «находится на их землях».

«Революционная» инициатива Мотуева была подхвачена по всей республике, причем, в первую очередь, земли отбирались у «чужаков» — иностранцев и представителей национальных меньшинств.

Досталось и приглашенным Акаевым иностранным инвесторам. У месторождения Кумтор стали собираться агрессивные толпы, требовавшие «вернуть Кумтор народу». От канадцев недвусмысленно требовали платить дань. Рэкету подверглись и многочисленные китайские предприятия. По существу, иностранный бизнес в Киргизии прекратил свое существование.

Резко обострились межнациональные отношения. Узбекские погромы быстро перекинулись с юга на север республики. Причем, нападениям подвергались не только узбеки, но и турки-месхетинцы, уйгуры, дунгане, выходцы из Дагестана , евреи. Как правило, революционеры банально хотели захватить собственность инородцев.

«Я пытался сделать из вас европейцев» Я наблюдал этот процесс сразу после очередной «урючной революции», свергнувшей второго президента Киргизии Курманбека Бакиева . Зрелище было довольно жуткое. Вооруженная мотыгами полупьяная толпа захватывала чужие автомобили прямо на улицах Бишкека. Машины набивались под завязку: люди сидели на крышах и даже в багажниках. Революционеры ехали громить дома турок-месхетинцев. У них не было никаких сомнений в своей правоте: «Ведь мы киргизы! Вся земля должна принадлежать только нам!»

Общеизвестна поговорка: «Каждый народ достоин своего правителя». Но граждане Киргизии явно не доросли до своего первого президента. Сам же Акаев опуститься до уровня своего народа не смог или не захотел, а потому оказался чужим на своей родине. Правитель такого типа был бы, возможно, и неплох в какой-нибудь уютной небольшой стране в западной Европе (в той же Швейцарии), но совершенно неуместен в современной Киргизии; поэтому политический крах первого киргизского президента был абсолютно закономерен.

Аскар Акаев не отдал войскам приказ стрелять в толпу и попросту сбежал в Москву. Тогда многие в Киргизии объявили его трусом. Но так ли это? Возможно, просто президент Киргизии решил, что его должность не стоит людской крови.

По-другому повел себя свергнувший Акаева Курманбек Бакиев, когда уже лишился власти на волне новой революции. Укрепившись в родовом селе на юге республики, Бакиев заявил, что не признает своего смещения и «перенес столицу» на юг. В конечном итоге свергнутый президент все-таки покинул Киргизию, но практически сразу после этого начались массовые столкновения между киргизами и узбеками на юге республики, пролилась кровь. Очень многие считают, что таким образом Бакиев отомстил за свою отставку. Возможно, это и не так, но Аскара Акаева уж точно никто не мог даже и заподозрить в чем-то подобном.

После бегства в Москву первый киргизский президент вернулся в науку, став профессором в МГУ . Знающие люди в Академии наук говорили мне, что, в отличии от многих «академиков» с национальных окраин, Аскар Акаев действительно настоящий ученый, заслуживший все свои регалии без распространенных в советское время поблажек выходцам из национальных республик во имя дружбы народов.