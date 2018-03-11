Высокоскоростной поезд «Фусин» длиной более 400 м. испытали в Китае

В Пекине состоялись испытания высокоскоростного поезда нового поколения «Фусин». Его длина составляет 415 метров, что в два раза больше нынешних поездов. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua со ссылкой на сообщение производителя CRRC Tangshan.

Скорость нового поезда оценивается в 315 километров в час. Причем сам он состоит из 16 вагонов. Также сообщается, что в нем смогут ездить более 1,1 тысячи пассажиров.

По словам разработчиков, всего состоится 28 испытаний. После этого ожидается получение разрешения на изготовление таких поездов.

Также, по словам производителя, поезд полностью будет собран в Китае , а его срок службы будет дольше. Кроме того, разработчики гарантировали повышенную надежность «Фусина».

Ранее в американском штате Пенсильвании грузовой железнодорожный состав столкнулся с автоцистерной перевозившей высококонцентрированный раствор соляной кислоты.