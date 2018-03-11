Ещё
Высокоскоростной поезд «Фусин» длиной более 400 м. испытали в Китае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высокоскоростной поезд «Фусин» длиной более 400 м. испытали в Китае 

360tv.ru 11 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В Пекине состоялись испытания высокоскоростного поезда нового поколения «Фусин». Его длина составляет 415 метров, что в два раза больше нынешних поездов. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua со ссылкой на сообщение производителя CRRC Tangshan.
Скорость нового поезда оценивается в 315 километров в час. Причем сам он состоит из 16 вагонов. Также сообщается, что в нем смогут ездить более 1,1 тысячи пассажиров.
По словам разработчиков, всего состоится 28 испытаний. После этого ожидается получение разрешения на изготовление таких поездов.
Также, по словам производителя, поезд полностью будет собран в Китае, а его срок службы будет дольше. Кроме того, разработчики гарантировали повышенную надежность «Фусина».
Ранее в американском штате Пенсильвании грузовой железнодорожный состав столкнулся с автоцистерной перевозившей высококонцентрированный раствор соляной кислоты.
360tv.ru: последние новости
Эксперт рассказал о последствиях изменений в конституции Китая Крупнейшие учения морской пехоты начались в Китае Эксперты выяснили, почему туристы из Китая не приносят дохода России
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России327
Порошенко поставили ультиматум по Крыму78
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям192
Атомные подлодки РФ дошли до США195
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение