Китай продолжает совершенствовать работу по предоставлению правовой помощи 

Пекин, 10 марта /Синьхуа/ — Китай запустил интеллектуальную навигационную платформу, при помощи которой можно найти местонахождение и номера контактных телефонов центров по оказанию правовой помощи. Об этом стало известно корр. Синьхуа на пресс-конференции, устроенной в пятницу Министерством юстиции КНР.
Новая платформа, разработанная совместно Министерством юстиции и китайской интернет-компанией Baidu, охватывает более 3200 центров правовой помощи по всей стране. Платформа предоставляет информацию не только об адресах подобных центров, но и об их функциях, часах работы, телефонах, а также отображает фотографии центров.
В 2017 году правовая помощь была оказана 1,4 млн человек, в том числе 490 тыс. трудящихся-мигрантов и более 60 тыс. инвалидов. -0-