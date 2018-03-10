Ещё
Китай продолжает совершенствовать работу по предоставлению правовой помощи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай продолжает совершенствовать работу по предоставлению правовой помощи 

ИА Синьхуа 10 марта 2018
Пекин, 10 марта /Синьхуа/ — Китай запустил интеллектуальную навигационную платформу, при помощи которой можно найти местонахождение и номера контактных телефонов центров по оказанию правовой помощи. Об этом стало известно корр. Синьхуа на пресс-конференции, устроенной в пятницу Министерством юстиции КНР.
Новая платформа, разработанная совместно Министерством юстиции и китайской интернет-компанией Baidu, охватывает более 3200 центров правовой помощи по всей стране. Платформа предоставляет информацию не только об адресах подобных центров, но и об их функциях, часах работы, телефонах, а также отображает фотографии центров.
В 2017 году правовая помощь была оказана 1,4 млн человек, в том числе 490 тыс. трудящихся-мигрантов и более 60 тыс. инвалидов. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Китай создаст Министерство по делам ветеранов Прямой авиамаршрут соединит Харбин и Лхасу Китай оптимизирует управление водными ресурсами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России327
Порошенко поставили ультиматум по Крыму78
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям192
Атомные подлодки РФ дошли до США195
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:21
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение