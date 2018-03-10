Китай продолжает совершенствовать работу по предоставлению правовой помощи

Пекин, 10 марта / Синьхуа / — Китай запустил интеллектуальную навигационную платформу, при помощи которой можно найти местонахождение и номера контактных телефонов центров по оказанию правовой помощи. Об этом стало известно корр. Синьхуа на пресс-конференции, устроенной в пятницу Министерством юстиции КНР.

Новая платформа, разработанная совместно Министерством юстиции китайской интернет-компанией Baidu , охватывает более 3200 центров правовой помощи по всей стране. Платформа предоставляет информацию не только об адресах подобных центров, но и об их функциях, часах работы, телефонах, а также отображает фотографии центров.

В 2017 году правовая помощь была оказана 1,4 млн человек, в том числе 490 тыс. трудящихся-мигрантов и более 60 тыс. инвалидов. -0-