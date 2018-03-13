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Китай объявил о масштабной реформе правительства
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Китай объявил о масштабной реформе правительства 

Вести Экономика 13 марта 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 13 марта — «Вести. Экономика». Китай решил объединить банковского и страхового регуляторов в рамках крупнейшей за последние годы реформы структуры правительства, сообщает Reuters.
Фото: EPA/JEROME FAVRE
Китай также передаст некоторые функции банковского и страхового регуляторов центральному банку.
Кроме того, будет создан ряд новых министерств и правительственных учреждений. Одним из самых значительных изменений стало создание бюро по надзору за национальным рынком.
Новый орган будет принимать решения по вопросам антимонопольной и ценовой политики, взяв на себя функции трех национальных антимонопольных регулирующих органов: Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), Министерства коммерции и государственного управления промышленности и торговли (SAIC).
Лю Хэ, ключевой экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина и член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, назвал реформу структуры правительства «революционной», пишет Bloomberg.
Изменения включают:
объединение Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (CBRC) и Комиссии по регулированию страховой деятельности КНР (CIRC); реформу налоговых органов; расширение функций Министерства охраны окружающей среды: оно возьмет на себя некоторые функции, которые сейчас выполняет Национальная комиссия по развитию и реформам; создание нового ведомства, которое будет курировать торговую и инфраструктурную инициативу Си «Один пояс, один путь»; расширение функций министерства сельского хозяйства: оно будет выполнять некоторые функции NDRC и Министерства финансов; совмещение некоторых функций министерств коммерции и иностранных дел; объединение антимонопольных функций NDRC и Министерства коммерции; создание управления по миграционным вопросам; передачу некоторых обязанностей по контролю качества управлению по надзору за правами интеллектуальной собственности. Как сообщали «Вести. Экономика», в воскресенье депутаты Всекитайского собрания народных представителей убрали из Конституции положение об ограничении работы главы государства двумя сроками. Это означает, что Си Цзиньпин сможет править Поднебесной в течение неопределенно долгого периода времени.
Изменение Конституции Китая может оказать значительное влияние на вторую по величине экономику мира. Экономика Китая нуждается в масштабных реформах, особенно для решения проблемы растущего корпоративного долга.
Усилия Китая по снижению уровня долга активизировались после XIX съезда Коммунистической партии, прошедшего в конце октября. Председатель КНР заявил на открытии съезда партии, что меры Пекина по ограничению высоких уровней долга продолжатся как часть структурных реформ на стороне предложения.
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