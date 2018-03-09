В Китае выделили $ 1,6 млрд на гигантский заповедник для панд

В китайской провинции Сычуань появится гигантский заповедник для панд — на его строительство выделили свыше 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства в четверг, пишет агентство AP.

Заповедник займет территорию в 2 млн га — это в два раза больше Йеллоустонского национального парка в США , первого в мире национального парка. Строительство планируют завершить к 2023 году.