В Китае выделили $ 1,6 млрд на гигантский заповедник для панд 

В китайской провинции Сычуань появится гигантский заповедник для панд — на его строительство выделили свыше 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства в четверг, пишет агентство AP.
Заповедник займет территорию в 2 млн га — это в два раза больше Йеллоустонского национального парка в США, первого в мире национального парка. Строительство планируют завершить к 2023 году.
Большие панды, или бамбуковые медведи, обитают в горных районах Китая: Сычуань и Тибет. Это уязвимый вид: в дикой природе осталось порядка 1864 особей. За убийство панды в КНР предусмотрена смертная казнь.