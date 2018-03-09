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Спецпосланники Южной Кореи направятся в Японию по вопросам КНДР
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Спецпосланники Южной Кореи направятся в Японию для обсуждения вопросов КНДР 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Спецпосланники Южной Кореи направятся в Токио, чтобы проинформировать Японию об итогах поездки делегации Южной Кореи в Пхеньян, об этом сообщило агентство Ренхап.
В понедельник в Токио отправится глава национального разведывательного ведомства Со Хун, который 5-6 марта посетил Пхеньян, и второй заместитель председателя Совета национальной безопасности в администрации президента Нам Гван Пхё. Они должны будут довести до японской стороны итоги визита в Пхеньян.
Со Хун сыграл важную роль в организации двух исторических саммитов между Севером и Югом в 2000 и в 2007 годах. В Пхеньяне он в составе делегации спецпосланников южнокорейского президента встречался с Ким Чен Ыном. В ходе встречи стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" с целью проведения тесных консультация и для смягчения возможной военной напряженности.
Кроме этого, КНДР заявила о своем желании вести открытый диалог с США, чтобы обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений, и дала понять, что пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет.
Северокорейская сторона также подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима. Кроме этого КНДР подтвердила, что не намерена использовать против Южной Кореи не только ядерное вооружение, но и обычные виды вооружений.
В пятницу спецпосланники доложили об этих переговорах в Белом доме, результатом чего стала договоренность о встрече между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в мае.
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