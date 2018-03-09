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Китай позитивно оценил диалог между США и КНДР
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Китай позитивно оценил диалог между США и КНДР 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Пекин приветствует позитивные сигналы со стороны США и КНДР после согласия американского президента Дональда Трампа встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы приветствуем позитивные сигналы со стороны США и КНДР о прямом диалоге между ними, решение ядерной проблемы Корейского полуострова двигается в верном направлении, мы полностью поддерживаем усилия соответствующих сторон в попытке разрешить существующую проблему путем диалога и переговоров", — заявил дипломат.
В четверг южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон и сообщила Белому дому об итогах переговоров с Северной Кореей. Стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести встречу, на которую тот согласился.
Ранее на этой неделе администрация президента Южной Кореи сообщила, что в ходе состоявшихся в Пхеньяне переговоров между южнокорейской правительственной делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном северокорейская сторона подтвердила "приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима".
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