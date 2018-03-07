Губернатор Кубани встретился с аграриями из Китая

«Мы — аграрный регион, и большое количество сельхозпродукции и выращивается, и производится в крае. В будущем мы можем экспортировать в Китай огромный спектр продукции по доступной цене», — такую цитату приводит пресс-служба краевой администрации.

По словам представителя КНР, Китай так же заинтересован в том, чтобы их продукция выходила на рынки Краснодарского края.