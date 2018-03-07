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Губернатор Кубани встретился с аграриями из Китая
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Губернатор Кубани встретился с аграриями из Китая 

АиФ — Юг 7 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Краснодарский край и Китайская народная республика (КНР) планируют развивать сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса. Об этом шла речь на встрече губернатора региона Вениамина Кондратьева с делегацией компании COFCO International.
«Мы — аграрный регион, и большое количество сельхозпродукции и выращивается, и производится в крае. В будущем мы можем экспортировать в Китай огромный спектр продукции по доступной цене», — такую цитату приводит пресс-служба краевой администрации.
По словам представителя КНР, Китай так же заинтересован в том, чтобы их продукция выходила на рынки Краснодарского края.
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