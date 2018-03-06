США выгоден конфликт КНДР и Южной Кореи

ГД может стать площадкой для трехсторонних переговоров КНДР, Республики Корея и России, группа дружбы ГД должна стать ядром переговоров, заявил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме Казбек Тайсаев (КПРФ).
"И мы на площадке ГД вполне в состоянии создать такую площадку для обсуждения проблем Корейского полуострова. И, насколько я знаю, на это надеются и на Севере, и на Юге… группа дружбы должна стать ядром всех этих переговоров, мы достаточно много сделали для того, чтобы нам поверили в Северной Корее", — сказал Тайсаев РИА Новости.
Политик подчеркнул, что соответствующее решение должно принимать высшее руководство РФ.