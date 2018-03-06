Ещё
США выгоден конфликт КНДР и Южной Кореи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США выгоден конфликт КНДР и Южной Кореи, заявил депутат Госдумы 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: Reuters
ГД может стать площадкой для трехсторонних переговоров КНДР, Республики Корея и России, группа дружбы ГД должна стать ядром переговоров, заявил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме Казбек Тайсаев (КПРФ).
"И мы на площадке ГД вполне в состоянии создать такую площадку для обсуждения проблем Корейского полуострова. И, насколько я знаю, на это надеются и на Севере, и на Юге… группа дружбы должна стать ядром всех этих переговоров, мы достаточно много сделали для того, чтобы нам поверили в Северной Корее", — сказал Тайсаев РИА Новости.
Политик подчеркнул, что соответствующее решение должно принимать высшее руководство РФ.
РИА Новости: последние новости
Михаил Галузин: РФ не связывает с Японией риски размещения ПРО США в Азии Нынешний год станет особым в отношениях России и Японии, заявил посол Китай начал крупнейшие учения морской пехоты, пишут СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России333
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США188
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео536
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:27
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение