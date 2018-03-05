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Южнокорейского губернатора обвинили в сексуальном насилии
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Южнокорейского губернатора обвинили в сексуальном насилии 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бывшая помощница Ан Хи Чжона, губернатора провинции Чхунчхон-Намдо, обвинила чиновника в том, что он принуждал ее к сексуальным отношениям, передает "Ренхап" со ссылкой на телеканал JTBC.
В интервью телеканалу JTBC женщина заявила, что Ан Хи Чжон четыре раза за последние восемь месяцев принуждал ее к совершению полового акта. Пострадавшая заявила, что во вторник, 6 марта, подаст судебный иск против политика.
Ранее Ан Хи Чжона обвиняли в половых контактах с секретарем, однако чиновник настаивает, что они происходили по обоюдному согласию.
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