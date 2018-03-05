Южнокорейского губернатора обвинили в сексуальном насилии

Бывшая помощница Ан Хи Чжона, губернатора провинции Чхунчхон-Намдо, обвинила чиновника в том, что он принуждал ее к сексуальным отношениям, передает "Ренхап" со ссылкой на телеканал JTBC.

В интервью телеканалу JTBC женщина заявила, что Ан Хи Чжон четыре раза за последние восемь месяцев принуждал ее к совершению полового акта. Пострадавшая заявила, что во вторник, 6 марта, подаст судебный иск против политика.

Ранее Ан Хи Чжона обвиняли в половых контактах с секретарем, однако чиновник настаивает, что они происходили по обоюдному согласию.