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В Китае будут отбирать космонавтов среди гражданских
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В Китае будут отбирать космонавтов из числа гражданских специалистов 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Китай намерен начать отбирать тайконавтов (от китайского слова "тайкун" — космос) из числа гражданских специалистов, сообщил в субботу первый китайский космонавт, заместитель руководителя Программы пилотируемых космических полетов Китая Ян Ливэй.
Как сообщает агентство Синьхуа, первая группа гражданских космонавтов войдет в состав третьей по счету китайской команды тайконавтов, которые должны будут обслуживать строящуюся китайскую космическую станцию.
Новые тайконавты могут быть выбраны из промышленного сектора, исследовательских институтов и университетов. В настоящее время все тайконавты являются военнослужащими Народно-освободительной армии Китая (НОАК), все они бывшие пилоты ВВС НОАК.
Первая группа из 14 тайконавтов была отобрана в начале 1990-х годов, вторая — из семи человек — в 2010 году. Из них в космосе побывали только 11 человек. В число новой группы тайконавтов войдут не только пилоты ВВС, но также инженеры и специалисты по полезной нагрузке, которые будут проводить эксперименты на борту станции.
Для того, чтобы построить и запустить свою научную космическую станцию, Китай намерен увеличить число пилотируемых космических запусков с одного раз в три года до как минимум двух раз в год, и это, по словам первого китайского тайконавта, требует гораздо больше специалистов.
Китай планирует запустить основной модуль своей космической станции в 2018 году для тестирования соответствующих технологий. Планируется, что полноценное функционирование станции начнется в 2022 году.
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