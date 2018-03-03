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Тайвань увеличит военный бюджет
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Тайвань увеличит военный бюджет, чтобы обеспечить мир в регионе 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: РИА Новости
Тайвань намерен увеличить свой военный бюджет, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения мира и стабильности в регионе совместно с соседними странами, заявил в субботу премьер-министр Тайваня Лай Циндэ.
"В связи со стоящими перед регионом современными вызовами Тайвань увеличит свои расходы на оборонные нужды, чтобы помочь другим азиатским странам в их попытках защитить мир в регионе", — заявил Лай Циндэ на Восточноазиатском мирном форуме в Тайбэе, его слова передает агентство CNA.
При этом премьер не уточнил, о какой сумме идет речь.
По его словам, Тайбэй также намерен приложить все необходимые усилия для полного выполнения санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в прошлом году также говорила об увеличении оборонного бюджета. Она отмечала, что военные расходы острова каждый год будут увеличиваться на 2%. В октябре 2017 года администрация Тайваня представила проект военного бюджета на 2018 год, сумма в нем составила 10,7 миллиарда долларов.
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