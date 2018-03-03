Тайвань увеличит военный бюджет, чтобы обеспечить мир в регионе

"В связи со стоящими перед регионом современными вызовами Тайвань увеличит свои расходы на оборонные нужды, чтобы помочь другим азиатским странам в их попытках защитить мир в регионе", — заявил Лай Циндэ на Восточноазиатском мирном форуме в Тайбэе, его слова передает агентство CNA. Тайвань намерен увеличить свой военный бюджет, чтобы иметь больше возможностей для обеспечения мира и стабильности в регионе совместно с соседними странами, заявил в субботу премьер-министр Тайваня Лай Циндэ.

При этом премьер не уточнил, о какой сумме идет речь.

По его словам, Тайбэй также намерен приложить все необходимые усилия для полного выполнения санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи