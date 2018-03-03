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Япония выразила США обеспокоенность пошлинами на сталь
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Япония выразила США серьезную обеспокоенность их планами ввести пошлины на сталь 

ТАСС 3 марта 2018
Фото: Reuters
Правительство Японии выразило США серьезную обеспокоенность их планами ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.
Оно отметило, что находящийся в настоящее время с визитом в Сингапуре министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко обсудил эту проблему по телефону с министром торговли США Уилбуром Россом.
"Я озвучил ему глубокую обеспокоенность японской стороны", — цитирует Сэко агентство.
Япония ежегодно экспортирует около 2 млн тонн стали в США, что составляет около 5% от всего японского экспорта стали.
Ранее в субботу обеспокоенность планами США высказала и японская Федерация железо-сталелитейных компаний. Глава федерации Косэй Синдо в специальном заявлении подчеркнул, что такие планы Вашингтона "нарушают принципы свободной торговли", и выразил надежду, что "президент [США Дональд] Трамп в итоге примет острожное и правильное решение".
В четверг Трамп заявил, что США на будущей неделе введут импортные пошлины на сталь и алюминий. Размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для всех стран, поставляющих эту продукцию в США.
Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже выразил протест Вашингтону в связи с его решением о пошлинах. Политик пообещал принять в отношении США европейские контрмеры в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Правительство Германии также выступило против планов США, отметив, что торговые ограничения существенно затронут немецких экспортеров.
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