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КНР допускает слияние банковского и страхового регуляторов
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Пекин допускает слияние банковского и страхового регуляторов, узнали СМИ 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Власти Китая рассматривают возможность объединения банковского и страхового регуляторов страны, чтобы упорядочить разобщенную систему регулирующих органов и минимизировать финансовые риски, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, речь идет об объединении комитета по управлению и контролю банковской деятельности и комитета по управлению и контролю за страховыми операциями.
Пока официального объявления об этом предложении не было, однако в среду по итогам третьего пленума ЦК КПК 19-го созыва было принято решение о реформировании партийных и государственных органов, а также одобрен план этих реформ. Документы будут вынесены на рассмотрение сессии высшего законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей, работа которой начнется через несколько дней в Пекине.
Эксперты отмечают, что система финансовых регуляторов в Китае крайне разобщенная, каждое ведомство действует само по себе. После обвала на фондовом рынке страны в 2015 году власти Китая усилили контроль над финансовой системой, особенно в сфере страхования.
В апреле прошлого года в отношении главы комитета по управлению и контролю за страховыми операциями было начало расследование по подозрению в нарушении партийной дисциплины, формулировка, которая обычно Китае используется в антикоррупционных делах. С тех пор ведомство осталось без руководителя. На прошлой неделе после очередного коррупционного скандала комитет взял на себя управление одной из крупнейших в стране страховых компаний Anbang Insurance, а ее главе были предъявлены официальные обвинения в совершении финансовых махинаций.
В ноябре прошлого года глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань говорил, что Китай находится и будет в дальнейшем находиться в пиковом периоде с высокой вероятностью возникновения системных рисков в финансовом секторе. Глава китайского ЦБ отмечал, что в связи с различными внутренними факторами потенциальные риски и скрытые риски продолжают накапливаться, отчетливо повышается уязвимость финансовой системы. Основными рисками Чжоу Сяочуань назвал финансовый рычаг, риски ликвидности, корпоративные кредитные риски, долговые риски местных правительств и теневую банковскую систему.
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