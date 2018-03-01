Ещё
Премьер Камбоджи назвал оппозиционеров «собаками»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Премьер Камбоджи назвал оппозиционеров «собаками» 

Российская Газета 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал "собаками" членов оппозиционных движений, сжегжих его чучело в Австралии и выложивших видеосъемку акции в интернет.
"Трудно сдержаться, когда собака кусает вас за ногу", сказал он. Об этом сообщает Reuters.
Также камбоджийский лидер обещал избить оппозиционеров, если они попытаются сделать что-то подобное во время предстоящего 17 марта саммита АСЕАН-Австралия, который состоится в Сиднее.
Хун Сен уже подтвердил, что примет в нем участие, какие бы действия не предпринимала камоджийская община Австралии, негативно настроенная по отношению к нему.
Он находится у власти в Камбодже уже более тридцати лет, и несколько раз заявлял, что хотел бы остаться в премьерском кресле еще хотя бы на десятилетие.
На июль в Камбодже намечены парламентские выборы, на которых должны быть избраны 123 члена нижней палаты парламента. От того, какая партия наберет большинство, зависит, кто станет премьером. Ранее шансы на победу были у оппозиционной Камбоджийской партии национального спасения, но после ее недавнего распада шансы Хун Сена одержать победу сильно выросли.
Между тем в Австралии осудили нынешние высказывания камбоджийского лидера.
Российская Газета: последние новости
Депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно Трамп и Ким Чен Ын могут провести саммит на межкорейской границе Трамп: Помпео продолжит восстанавливать позиции США в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России339
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям191
Атомные подлодки РФ дошли до США190
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео539
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:27
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение