Премьер Камбоджи назвал оппозиционеров «собаками»

"Трудно сдержаться, когда собака кусает вас за ногу", сказал он. Об этом сообщает Reuters. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен назвал "собаками" членов оппозиционных движений, сжегжих его чучело в Австралии и выложивших видеосъемку акции в интернет.

Также камбоджийский лидер обещал избить оппозиционеров, если они попытаются сделать что-то подобное во время предстоящего 17 марта саммита АСЕАН-Австралия, который состоится в Сиднее

Хун Сен уже подтвердил, что примет в нем участие, какие бы действия не предпринимала камоджийская община Австралии, негативно настроенная по отношению к нему.

Он находится у власти в Камбодже уже более тридцати лет, и несколько раз заявлял, что хотел бы остаться в премьерском кресле еще хотя бы на десятилетие.

На июль в Камбодже намечены парламентские выборы, на которых должны быть избраны 123 члена нижней палаты парламента. От того, какая партия наберет большинство, зависит, кто станет премьером. Ранее шансы на победу были у оппозиционной Камбоджийской партии национального спасения, но после ее недавнего распада шансы Хун Сена одержать победу сильно выросли.

Между тем в Австралии осудили нынешние высказывания камбоджийского лидера.