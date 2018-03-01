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Пакистан может принять участие в транспортном коридоре «Север — Юг»
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Пакистан может принять участие в транспортном коридоре «Север — Юг» 

РИА Новости 1 марта 2018
БАКУ, 1 мар — РИА Новости. Пакистан рассматривает возможность присоединения к транспортному коридору «Север — Юг», сообщил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.
Транспортный коридор «Север — Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.
"В ходе своего официального визита в Пакистан в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил этой стране присоединиться к транспортному коридору «Север — Юг», — приводит слова дипломата агентство «Репорт».
По его словам, сейчас его страна «рассматривает это предложение».
"Считаю, что Пакистан захочет присоединиться к транспортному коридору «Север — Юг», но для этого следует провести переговоры. Коридор «Север — Юг» имеет особое значение с позиции развития торговли, связей, туризма. Предложение поступило из Азербайджана и направлено в различные министерства. Сейчас оно рассматривается", — добавил посол.
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