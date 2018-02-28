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Китайцам запретили одну букву и несколько десятков фраз
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Китайцам запретили одну букву и несколько десятков фраз 

Lenta.ru 28 февраля 2018
Фото: Carlos Barria / Reuters
В китайской социальной сети Weibo запретили использовать латинскую букву N, а также некоторые фразы и названия книг. Об этом сообщает издание China Digital Times.
Из поисковой выдачи сервиса пропали несколько десятков запросов. Журналисты связывают ужесточение регулирования соцсети с недавним предложением Коммунистической партии Китая отменить конституционные ограничения президентского срока в стране. По словам профессора китайского языка Пенсильванского университета Виктора Майра, цензоры приняли «быстрые и решительные меры» после того, как интернет был «завален жалобами».
Латинская буква N, скорее всего, попала под удар, потому что она используется в словосочетании «N сроков на посту», где N обозначает неопределенное количество. Вместе с ней модераторы убрали из поиска фразы «не согласен», «бесстыдник», «культ личности», «пожизненный» и еще около 50 высказываний. Кроме того, запрет коснулся антиутопий «Скотный двор», «1984», «Дивный новый мир» и книг о гражданской войне в Китае.
Китайские чиновники рассмотрят предложения по изменению конституции страны, которые снимают ограничение в два срока в должности председателя КНР. Если изменения будут приняты, нынешний китайский лидер Си Цзиньпин сможет быть переизбран после 2023 года на третий срок.
В июле 2017 года Weibo начала удалять упоминания Винни-Пуха из-за его сравнения с Си Цзиньпином. Кроме того, из мессенджера WeChat исчезли gif-изображения с участием медвежонка.
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