СМИ: Китай намерен усилить влияние в Азии после принятия поправок в конституцию

Готовящиеся поправки в конституцию, которые могут позволить председателю КНР занимать этот пост более двух сроков подряд, отразятся на дальнейшей экспансии Китая как в Юго-Восточную Азию, так и азиатский регион в целом. Об этом отмечается в опубликованной во вторник статье газеты The Straits Times.

В ближайшие 10-20 лет стоит ожидать более сильного и настойчивого Китая, который будет стремиться играть более важную роль в политических, экономических, культурных делах, а также сфере безопасности в регионе, указывает издание. По мнению Ли Минцзяна, доцента сингапурской Школы международных исследований имени С. Раджаратнама, "нынешний лидер КНР Си Цзиньпин уделяет самое пристальное внимание положению страны на международной арене, он стремится к восстановлению "китайской нации", поэтому Пекин будет неизменно расширять свое влияние в Юго-Восточной Азии". Кроме того, отметил эксперт, в регионе растет соперничество с США и Японией.

Профессор Национального университета Сингапура Ван Цзянъюй выделяет "стремление Си Цзиньпина к превращению Компартии Китая (КПК) в чистую и высокодисциплинированную политическую организацию, к реализации мечты китайского народа — превращения страны в сильную державу". С подобными идеями, считает эксперт, "китайский лидер консолидирует власть, но для реализации задуманного ему нужно больше времени". Вместе с тем профессор предупреждает о возможных негативных последствиях решения о внесении поправок в конституцию. "Страна может столкнуться с подрывом принципа верховенства закона", — отмечает Ван.

Ранее стало известно, что Центральный комитет КПК опубликовал проекты поправок в основной закон страны: руководство партии выступило с инициативой исключить из конституции положение о том, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд. Если такие законодательные изменения будут утверждены на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП — высший законодательный орган КНР), это позволит председателю КНР Си Цзиньпину переизбираться на новый, третий срок в 2023 году.