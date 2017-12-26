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Раскрыта секретная сделка США и Китая
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Раскрыта секретная сделка США и Китая по Северной Корее 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters

США и Китай тайно договорились взаимодействовать по северокорейскому вопросу. Стороны будут активно делиться информацией, о применении экономических санкций и военном сотрудничестве стран в регионе. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на неназванные источники в Вашингтон.

По информации источников в американском правительстве, договоренности были достигнуты во время официального визита Дональда Трампа в Пекин 9 ноября. Источники сообщают, что встреча глав государств длилась полтора часа в узком кругу приближенных лиц.

Во время встречи председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил недопустимость наличия у Северной Кореи ядерного оружия и заявил, что давление на Пхеньян не должно быть ослаблено до тех пор, пока КНДР не прекратит ядерные испытания. Он также призвал сделать санкционный режим более прозрачным: то есть делиться с коллегами из США информацией о торговле, таможенных процедурах и финансах каждый месяц, по мере применения санкций в отношении КНДР.

Си Цзиньпин также сообщил американскому коллеге, что Китай поддержит решение Совета Безопасности ООН об усилении экономических санкций в отношении Пхеньяна. Согласно резолюции, принятой СБ ООН 22 декабря, Китай сократит поставки топлива в Северную Корею, если Пхеньян продолжит совершать военные провокации.

Спецслужбы обеих стран будут делиться разведывательными данными о северокорейских разработках в сфере ядерного оружия и баллистических ракет, а также о результатах экономических санкций.

Источники сообщают, что сотрудничество будет расширено в случае коллапса северокорейского режима, угрозы ядерной атаки или массового исхода беженцев из страны.

Помимо регулярных встреч, американские военные в Сеуле и их китайские коллеги смогут связаться по горячей линии в любой момент.

Американские власти также заявили, что будут предпринимать более осторожные шаги в решении северокорейского вопроса при условии содействия с китайской стороны. В то же время сотрудничество Китая и США будет зависеть от эффективного применения санкций и совместного использования разведданных.

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