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В Дубае запустили проект крупнейшей в мире солнечной электростанции
Фото: © Fotolia / visdia
В Дубае запущен проект крупнейшей в мире электростанции с солнечным коллектором (concentrated solar power), сообщает в субботу эмиратское издание The National.
Согласно изданию, мощность электростанции составит 700 мегаватт. Высота сооружения для улавливания отраженных солнечных лучей — "солнечного коллектора" — составит 260 метров. Это самое высокое подобное сооружение в мире на настоящий момент.
В тендере на строительство электростанции победил консорциум подрядчиков из Саудовской Аравии и Китая. Стоимость строительства оценивается в 3,9 миллиарда долларов.
По планам властей Дубая, доля "чистых" источников энергии в электрогенерации эмирата должна достигнуть 25% к 2020 году и 75% к 2050 году.
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