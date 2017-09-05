Южная Корея пообещала похоронить врага в море

Южная Корея провела в Японском море масштабные учения с использованием боевых снарядов, показав свою решимость противостоять провокациям со стороны Пхеньяна.

"Если враг спровоцирует нас, на воде или под водой, мы немедленно нанесем ответный удар и похороним его в море", — цитирует ТАСС слова представителя ВМС.

Напомним, в минувшее воскресенье Северная Корея провела испытания водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.