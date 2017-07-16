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В Китае вооруженный ножом мужчина убил двух человек
Фото: AP Photo / Ng Han Guan
Два человека погибли, еще девять получили ранения в результате нападения вооруженного ножом мужчины в городе Шэньчжэнь на юге Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
По данным агентства, 30-летний мужчина совершил атаку в воскресенье в 21.00 по местному времени (16.00 мск) на посетителей магазина Wal-Mart. Нападавший задержан, его мотивы неизвестны. Полиция начала расследование.
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