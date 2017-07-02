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Пуск китайской ракеты-носителя "Великий поход-5" оказался неудачным
Фото: AFP 2017
Китай не смог запустить на орбиту «инновационную ракету нового поколения» "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Запуск потерпел неудачу, сообщает Reuters.
По данным агентства, ракета стартовала сегодня с космодрома в провинции Хайнань. Неудачу подтвердили и в Китае.
«Отклонение от нормы произошло во время полета ракеты. Будет проведено расследование инцидента», - сообщило китайское агентство Синьхуа.
Однако никаких объяснений не последовало. Комментариев от официальных лиц КНР нет.
Ракета стартовала сегодня с космодрома в провинции Хайнань. Она должна была доставить на орбиту самый тяжелый спутник связи "Шицзянь-18". После этого ожидалось, что ракета доставит китайский зонд на Луну в этом году и вернется с образцами грунта. Теперь неясно, как неудачный запуск повлияет на лунную миссию.
Ранее в Государственном управлении обороной науки техники и промышленности КНР заявили, что "Чанчжэн-5" - тяжелая экологически чистая ракета-носитель нового поколения и представляет «высочайший инновационный уровень Китая в области производства ракет-носителей».
Ракета может выводить 25 тонн груза на низкую околоземную орбиту и 14 тонн при выходе на переходную геостационарную орбиту.
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