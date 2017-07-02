Reuters Китай не смог запустить на орбиту «инновационную ракету нового поколения» "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5"). Запуск потерпел неудачу, сообщает

По данным агентства, ракета стартовала сегодня с космодрома в провинции Хайнань. Неудачу подтвердили и в Китае.

«Отклонение от нормы произошло во время полета ракеты. Будет проведено расследование инцидента», - сообщило китайское агентство Синьхуа

Однако никаких объяснений не последовало. Комментариев от официальных лиц КНР нет.

Ракета стартовала сегодня с космодрома в провинции Хайнань. Она должна была доставить на орбиту самый тяжелый спутник связи "Шицзянь-18". После этого ожидалось, что ракета доставит китайский зонд на Луну в этом году и вернется с образцами грунта. Теперь неясно, как неудачный запуск повлияет на лунную миссию.

Ракета может выводить 25 тонн груза на низкую околоземную орбиту и 14 тонн при выходе на переходную геостационарную орбиту.