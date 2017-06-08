Кремль утер Западу нос при помощи ШОС

Кремлю наконец удалось утереть нос Западу, исключившему Россию из "Большой восьмерки": аналогичный формат, хотя и с другим набором участников, возрожден на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

После того, как к шести странам-основательницам присоединились Индия и Пакистан, ШОС подобно G7 стала трансрегиональной структурой, обладающей огромным потенциалом: входящие в нее государства занимают 23% площади суши и вырабатывают около четверти мирового ВВП. Однако эксперты сомневаются, что в таком составе блок будет дееспособен: Индия терпеть не может Китай и давно враждует с Пакистаном.

ШОС была создана в 2001 году шестью учредителями - Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. И хотя на разных этапах к ней подключались "страны-наблюдатели" и "партнеры по диалогу" основной состав до сегодняшнего дня не менялся, хотя заявки поступали регулярно. (Например, Иран обратился с просьбой о постоянном членстве почти десять лет назад).

Процесс расширения активизировался в конце 2014 года, и нет ничего удивительного в том, что Москва в нем сыграла ключевую роль. Из-за изоляции, в которой страна оказалась в связи с событиями на Украине, у Кремля возникла насущная потребность доказать США и Евросоюзу , что мы и без них прекрасно обойдемся.

- Россия активно приложила руку к вступлению в ШОС Индии и Пакистана, с самого начала поддержав их заявки, - не скрывает помощник президента Юрий Ушаков , - Именно в ходе российского председательства в 2015 году было принято решение о начале процедуры, которая сейчас завершается в Астане.

В 2016 году в Ташкенте Индия и Пакистан согласились присоединиться ко всем 32 международным договорам ШОС. И к 15 апреля этого года полностью выполнили свои обязательства, что, прямо скажем, было не трудно, поскольку большинство документов организации носят декларативный характер и никак не влияют на внешнюю, внутреннюю или экономическую политику государств-членов.

Чем конкретно занимается ШОС, мало кому известно даже в самих странах-участницах. Но статистика выглядит очень внушительно: вместе с Индией и Пакистаном блок, главными задачами которого является сотрудничество в области безопасности, экономике и гуманитарной сфере, объединяет почти половину (45%) населения Земли (для сравнения: в ЕС проживает чуть больше 500 млн человек) и вырабатывает $ 33 трлн ВВП, что уже сейчас совпадает с аналогичным показателем G 7. (А к 2025 году соотношение однозначно изменится в пользу ШОС)

Владимир Евсеев. - Мы являемся свидетелями исторического события мирового масштаба, - подчеркивают в Кремле значимость расширения ШОС. Однако независимые эксперты советуют не торопиться и посмотреть, к чему в итоге приведет это скрещивание ежа с ужом. Ни для кого не секрет, что между Индией и Пакистаном существует неурегулированный вооруженный конфликт, а между Индией и Китаем - серьезные пограничные и экономические противоречия. (Например, Дели не поддерживает китайский проект "Один пояс, один путь", противопоставляя ему идею международного транспортного коридора "Север-Юг" из Индии через Иран и Каспий в Европу) ″Отныне любой выстрел между Индией и Пакистаном, любая проблема в Кашмире станет ударом по ШОС. Сразу же начнут кричать за океаном о том, что вы не справились с проблемой и это полный крах вашей организации″, - предупреждает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко . "Вступление новых стран в организацию создает больше проблем, чем возможностей", - соглашается зам директора Института стран СНГ

В этой связи интересно, как будет выглядеть декларация нынешнего саммита, которую лидеры всех 8 государств должны подписать 9 июня. Раньше в таких документах всегда фигурировал абзац в поддержку китайских экономических инициатив, но Индии эта традиция может не понравится. Ушаков говорит, что текст декларации будет согласовываться до последнего. Кроме того, с подачи России в пятницу планируется обсудить возможное вмешательство ШОС в урегулирование конфликта в Афганистане, а также заявку Ирана, по-прежнему не оставляющему надежд стать полноправным членом блока. В Кремле рассчитывают на обстоятельную дискуссию по обоим вопросам, но существенных подвижек пока не ждут.