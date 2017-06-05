Токио будет работать с Вашингтоном и Сеулом по вопросу санкций против КНДР

Япония приветствует санкции СБ ООН против КНДР и намерена совместно с США и Южной Кореей сотрудничать для дальнейшего санкционного давления на Пхеньян, заявил в понедельник японский премьер-министр Синдзо Абэ

Совет безопасности ООН в минувшую пятницу единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками.

"Мы ценим, что (резолюция СБ ООН) была принята единогласно. Будет взаимодействие с США и Республикой Корея, направленное на дальнейшие санкции", — приводит слова премьера агентство Киодо.

Неделю назад КНДР испытала очередную баллистическую ракету на восточном побережье страны из района города Вонсан. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, хотя ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.