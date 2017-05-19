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Глава Минобороны Японии заявила, что беспилотник Китая нарушил суверенитет страны

Япония обвинила Китай в нарушении суверенитета страны
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Китай нарушил суверенитет Японии, запустив беспилотник вблизи спорных островов Сенкаку. Об этом заявила министр обороны страны Томоми Инада.
Инцидент произошёл 18 мая, когда в акваторию островов Сенкаку зашли четыре китайских корабля, с одного из них был запущен дрон. В ответ Япония направила на перехват истребитель F-18.
«Это равноценно нарушению нашего воздушного пространства», — цитирует NHK Инаду.
Отмечается, что МИД Японии назвал инцидент «эскалацией напряжённости» и заявил протест через посольство Китая.
Ранее китайские истребители «перехватили» самолёт США над Восточно-Китайским морем.
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