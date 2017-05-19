Глава Минобороны Японии заявила, что беспилотник Китая нарушил суверенитет страны

Китай нарушил суверенитет Японии, запустив беспилотник вблизи спорных островов Сенкаку. Об этом заявила министр обороны страны Томоми Инада.

Инцидент произошёл 18 мая, когда в акваторию островов Сенкаку зашли четыре китайских корабля, с одного из них был запущен дрон. В ответ Япония направила на перехват истребитель F-18.

«Это равноценно нарушению нашего воздушного пространства», — цитирует NHK Инаду.

Отмечается, что МИД Японии назвал инцидент «эскалацией напряжённости» и заявил протест через посольство Китая.

Ранее китайские истребители «перехватили» самолёт США над Восточно-Китайским морем.