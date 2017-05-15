Японский самолет-разведчик исчез с радаров

Японский самолет-разведчик LR-2 военно-воздушных сил самообороны страны пропал с радаров в районе аэропорта города Хакодатэ. Об этом сообщает телеканал NHK

Сообщается, что самолет потерпел крушение в южной части острова Хоккайдо, но данная информация пока не была подтверждена официально.

Отмечается, что самолет-разведчик может применяться не только для выполнения задач по воздушной разведке, но и для экстренной транспортировки пациентов.

Известно, что LR-2 вылетел в Саппоро за пациентом, которому требовалась срочная перевозка в Хоккайдо, но затем пропал с радаров.