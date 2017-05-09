СМИ: КНДР призвала Южную Корею прекратить вражду между странами

КНДР перед началом президентских выборов в Южной Кореи призвала соседей положить конец вражде между странами.

Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейскую газету «Нодон Синмун».

«Печально, что на сегодняшний день северо-южнокорейские отношения были деформированы консервативными группами, которые, будучи у власти в течение последних 10 лет, возродили былой период конфронтации и максимальное политическое и военное соперничество между одной и той же расой», — говорится в сообщении.

В главном печатном издании КНДР призывали положить конец межкорейскому противостоянию и открыть новую эру сотрудничества между единой расой.

В ночь на 9 мая в Южной Корее начались президентские выборы.