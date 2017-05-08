В Японии создали штаб из-за китайских кораблей в территориальных водах

Штаб реагирования учрежден в кризисном центре при канцелярии премьер-министра Японии из-за появления четырех кораблей КНР в территориальных водах вблизи спорных островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао), сообщил телеканал NHK.

По данным японской службы безопасности на море, четыре корабля береговой охраны КНР один за другим вошли в территориальные воды Японии. В настоящее время они находятся в территориальных водах, углубившись на 20 километров.

До сих пор штаб носил название информационного. Изменение названия говорит о повышении уровня беспокойства, которое вызывает у Японии возникшая ситуация. Япония передала КНР протест по дипломатическим каналам, заявив, что акватория вблизи островов Сенкаку принадлежит Японии.

В последний раз корабли КНР зашли в территориальные воды Японии 24 апреля.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми.