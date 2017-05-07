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Умер китайский математик У Вэньцзюнь
Известный китайский математик и первый лауреат Высшей государственной премии КНР по науке и техники У Вэньцзюнь скончался на 98 году жизни. Об этом сообщили в Институте математики и теории систем Академии наук Китая.
У Вэньцзюнь родился в 1919 году в Шанхае, в 1947 году он покинул Китай и занялся углубленным изучением математики под руководством француза Шарля Эресманна. Ученый снискал мировое признание благодаря работам в области алгебраической топологии, алгебраической геометрии, теории игр, теории искусственного интеллекта.
У Вэньцзюнь являлся президентом китайского математического общества, был академиком Академии наук Китая с 1957 года.
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