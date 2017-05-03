Китай готов уничтожить ПРО США в Корее - СМИ

Китай может воспользоваться серьезным оружием для уничтожения американской системы противоракетной обороны THAAD, размещенной в Южной Корее, пишет британский таблоид Daily Star со ссылкой на военного аналитика Ли Цзе.

По мнению Цзе, Китай может использовать свои традиционные ракеты ближнего и среднего радиуса действия серии Дунфэн для уничтожения THAAD.

Пекин также может использовать электромагнитные импульсные боеголовки, а также технологии создания электронных помех, чтобы уничтожить радарную систему THAAD , - отметил эксперт.

Ранее Китай выразил озабоченность Вашингтону и Сеулу из-за размещения ПРО THAAD в Южной Корее. По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, Китай примет решительные меры для защиты своей безопасности , а действия США и Южной Кореи подрывают стратегические интересы безопасности КНР и ведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове.