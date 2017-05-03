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Китай готов уничтожить ПРО США в Корее - СМИ
Фото: ТК «Звезда»
Китай может воспользоваться серьезным оружием для уничтожения американской системы противоракетной обороны THAAD, размещенной в Южной Корее, пишет британский таблоид Daily Star со ссылкой на военного аналитика Ли Цзе.
По мнению Цзе, Китай может использовать свои традиционные ракеты ближнего и среднего радиуса действия серии Дунфэн для уничтожения THAAD.
Пекин также может использовать электромагнитные импульсные боеголовки, а также технологии создания электронных помех, чтобы уничтожить радарную систему THAAD , - отметил эксперт.
Ранее Китай выразил озабоченность Вашингтону и Сеулу из-за размещения ПРО THAAD в Южной Корее. По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, Китай примет решительные меры для защиты своей безопасности , а действия США и Южной Кореи подрывают стратегические интересы безопасности КНР и ведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове.
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