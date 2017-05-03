СМИ: целью взрыва в Кабуле стал транспорт коалиции НАТО

Целью взрыва в Кабуле стал транспорт коалиции НАТО , передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев и чиновников.

Ранее агентство со ссылкой на чиновника служб безопасности сообщило, что мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле недалеко от посольства США. Как заявил агентству неназванный чиновник служб безопасности, взрыв произошел неподалеку от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера, взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.