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СМИ: целью взрыва в Кабуле стал транспорт коалиции НАТО

Целью взрыва в Кабуле стал транспорт коалиции НАТО
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Целью взрыва в Кабуле стал транспорт коалиции НАТО, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев и чиновников.
Ранее агентство со ссылкой на чиновника служб безопасности сообщило, что мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле недалеко от посольства США. Как заявил агентству неназванный чиновник служб безопасности, взрыв произошел неподалеку от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера, взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.
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