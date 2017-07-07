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В Польше считают стратегический союз Россия-Китай "угрозой свободному миру"
Фото: AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Польши Антони Мачеревич обвинил Россию и Китай в том, что их стратегический союз "угрожает свободному миру". Таким образом польский министр оценил российско-китайские военные учения на Балтике.
"В течение многих последних лет Россия и Китай старались скрывать стратегический союз, который их объединяет. Старались создать впечатление, что такого союза нет. Показывали видимость конфликта между собой, чтобы ввести в заблуждение общественное мнение Запада и даже некоторых руководителей", — заявил Мачеревич в интервью Польскому телевидению.
Он уверен, что Россия и Китай "сегодня признали, что ситуация с их точки зрения настолько напряженная, что нужно снять их камуфляж, что нужно угрожать свободному миру тем, что люди, понимающие реальность, знают давно".
"В действительности, Россию и Китай объединяет прочный стратегический союз", — заключил польский министр.
Отряд кораблей ВМС Китая будет участвовать в российско-китайских морских учениях на Балтике, Охотском и Японском морях "Морское взаимодействие — 2017".
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