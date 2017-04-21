В Афганистане при атаке боевиков на военную базу погибли более 50 человек

Более 50 человек погибли при атаке талибов на военную базу в около города Мазари-Шариф Афганистане, сообщил в пятницу представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас

"По предварительным данным, целью атаки стала мечеть и столовая, где находились афганские военнослужащие и, возможно, гражданские лица, которые работали на базе", — сказал Томас на брифинге.

По его словам, ответным огнем были убиты несколько нападавших.

Представитель Пентагона добавил, что бой у базы еще продолжается.

Военнослужащие коалиции США при нападении не пострадали.