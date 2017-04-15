Япония готовится к активным действиям КНДР в апреле

КНДР в апреле может предпринять ряд активных действий, полагает министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

Как передаёт NHK, по мнению Кисиды, Северная Корея достигла нового уровня угрозы и есть возможность, что она предпримет активные действия в апреле, так как в этом месяце в КНДР отмечаются различные годовщины.

Министр отметил, что японские власти продолжат тщательно анализировать ситуацию и готовиться к любому развитию событий.

Ранее стало известно, что США разместили на Окинаве в южной части Японии самолёт атмосферного наблюдения WC-135 в связи с ростом напряжённости вокруг возможных ядерных испытаний и ракетных запусков Северной Кореи.