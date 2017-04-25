Американская подлодка с «Томагавками» прибыла в Южную Корею для устрашения КНДР

В день празднования в КНДР создания Корейской народной армии в южнокорейский порт Пусан прибыла американская подводная лодка «Мичиган». Этот шаг является частью усилий США по демонстрации силы Северной Корее, считает CNN. Американская подводная лодка «Мичиган» прибыла в Южную Корею в порт Пусан, сообщает CNN. Ее приезд совпал с празднованием в КНДР дня создания Корейской народной армии. Телеканал считает, что данный шаг нацелен на очередную демонстрацию силы на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Пхеньяном. Подлодка не будет участвовать в каких-либо учениях, ее присутствие – это жесткий сигнал северокорейцам. Представители Пентагона отмечают также, что этот ваизит подчеркнет альянс между ВМС США и Республики Корея.

Подводная лодка «Мичиган» - ПЛАРК (подводная лодка атомная с ракетами крылатыми) класса «Огайо». Она способна нести до 154 крылатых ракет «Томагавк», а также незаметно десантировать до 66 боевых пловцов спецподразделения «Морские котики».