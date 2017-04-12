Истребители ВВС Японии сопроводили шесть самолетов РФ

Истребители ВВС Японии были подняты в воздух для сопровождения шести ВКС Российской Федерации, которые пролетали вдоль границы страны. Об этом завил штаб Японских сил самообороны.

Инцидент произошел во вторник, 11 апреля. Согласно данным японского штаба, два противолодочных самолета ИЛ-38, два дальних противолодочных самолета Ту-142 и два стратегических бомбардировщика Ту-95 были замечены рядом с границами страны, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на «Интерфакс».

Ту-142 прилетели со стороны Сахалина, прошли над островами Южных Курил, затем вдоль границы Японии и улетели обратно тем же маршрутом. Ту-95 и Ил-38 пролетели над Японским морем.

Нарушения воздушного пространства Японии не было зафиксировано.