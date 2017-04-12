Назарбаев распорядился перевести казахский алфавит на латиницу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Об этом говорится в статье главы государства, опубликованной в журнале «Егемен Казахстан» («Независимый Казахстан»).

«До конца 2017 года после консультаций с учеными и представителями общественности должен быть разработан единый стандарт нового алфавита и графики на латинице. С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы», — отметил Назарбаев.

Он добавил, что полностью Казахстан отказаться от кириллицы должен к 2025 году. «Этот срок приближается, и мы, не теряя времени, должны взяться за эту работу», — призвал глава государства. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

Впервые Назарбаев выступил за переход на латиницу в декабре 2012-го. «Это послужит не только развитию казахского языка, но и превратит его в язык современной информации», — говорил он. Президент подчеркивал, что в стране будут приниматься последовательные меры по развитию государственного языка, но никто не должен быть ущемлен по языковому или этническому признаку.

В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, в настоящее время используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом (в частности, в Турции). В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.