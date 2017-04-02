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В Дубае загорелся строящийся небоскреб

В Дубае загорелся небоскреб
Фото:
В Дубае в строящемся 60-этажном здании неподалеку от самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа произошел пожар, передает Gulf News.
Отмечается, что здание входит в комплекс из трех небоскребов, которые должны быть закончены в 2018 году.
На месте происшествия работают спасатели, близлежащие автодороги перекрыты. Данных о пострадавших пока не поступало.
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