В Дубае загорелся строящийся небоскреб

В Дубае в строящемся 60-этажном здании неподалеку от самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа произошел пожар, передает Gulf News.

The blaze near Dubai Mall viewed from a nearby road. Video by KT reader.



LIVE UPDATES: https://t.co/WMapHlZGh9 pic.twitter.com/cq6ARl8cfu — Khaleej Times (@khaleejtimes) 2 апреля 2017 г.

Отмечается, что здание входит в комплекс из трех небоскребов, которые должны быть закончены в 2018 году.

На месте происшествия работают спасатели, близлежащие автодороги перекрыты. Данных о пострадавших пока не поступало.