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В Дубае загорелся строящийся небоскреб
Фото: кадр видео
В Дубае в строящемся 60-этажном здании неподалеку от самого высокого в мире небоскреба Бурдж-Халифа произошел пожар, передает Gulf News.
The blaze near Dubai Mall viewed from a nearby road. Video by KT reader.— Khaleej Times (@khaleejtimes) 2 апреля 2017 г.
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Отмечается, что здание входит в комплекс из трех небоскребов, которые должны быть закончены в 2018 году.
На месте происшествия работают спасатели, близлежащие автодороги перекрыты. Данных о пострадавших пока не поступало.
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