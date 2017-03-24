Командующий НАТО в Европе обвинил Россию в снабжении талибов*

Командующий ВС НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти обвинил Россию в поставках радикальному движению "Талибан" * в Афганистане.

"Я в последнее время вижу влияние России, растущее влияние, в том, что касается отношений и, вероятно, даже поставок "Талибан", — сказал Скапаротти в комитете по вооруженным силам сената. Он не привел каких-либо подробностей и доказательств.

НАТО содержит около 13 тысяч солдат в Афганистане.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что целью ограниченных контактов Москвы с талибами является побудить их присоединиться к национальному примирению и обеспечить безопасность российских граждан в Афганистане. В МИД РФ также подчеркнули, что "вряд ли эти действия "легитимизируют" талибов: группировка уже была фактически признана Кабулом равноправным партнером по диалогу в ходе имевшей место в 2015 году серии встреч официальных лиц ИРА с представителями ДТ в Катаре, КНР, ОАЭ, Норвегии, Пакистане".

*Террористическая организация, запрещенная в России